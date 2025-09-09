SAN MARTIN  SECUESTRARON MÁS DE 300 KILOS DE CARBÓN VEGETAL TRANSPORTADOS SIN GUÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo se realizó en Colonia El Fiscal. El conductor fue notificado y se dio intervención a la Delegación de Bosques.

Este martes por la mañana, alrededor de las 11, personal del Departamento de Seguridad Rural de San Martín llevó adelante un operativo de control vehicular en Colonia El Fiscal, donde interceptaron una camioneta que transportaba carbón vegetal sin la documentación correspondiente.

Durante la verificación, los agentes constataron que el conductor, un hombre de 29 años, trasladaba 30 bolsas de carbón de 5 kilos y 52 bolsas de 3 kilos, lo que representa un total de 306 kilos de producto forestal.

De inmediato se procedió al secuestro de la carga y notificaron al ciudadano por “Supuesta Infracción a la Ley N° 2079-R (Régimen para la Actividad Forestal)”.

