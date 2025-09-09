MÁS CONTROL Y TRANSPARENCIA: EDUCACIÓN Y ECOM IMPLEMENTAN UN SISTEMA PARA ORDENAR STOCK DE COMPRAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiera, presentó los resultados del relevamiento realizado en el depósito de Av. 9 de Julio 717 y anunció la puesta en marcha del Módulo Stock del ERP (Planificación de Recursos Empresariales), una solución digital para fortalecer la trazabilidad, los controles internos y la eficiencia en la distribución de insumos.

La subsecretaria Belén Peláez Alcalá, junto al equipo de la Dirección de Administración y representantes de ECOM Chaco —encabezados por su vicepresidente, Carolina Orcola—, presentaron las funcionalidades del nuevo sistema, que brinda información en tiempo real y mejora la planificación y la rendición de cuentas. “Cerramos la etapa de relevamiento y damos paso a un sistema de stock que será clave para brindar trazabilidad real, fortalecer el control operativo y contar con datos confiables para la toma de decisiones”, señaló la Subsecretaria Peláez Alcalá.

Este nuevo sistema, desarrollado por ECOM Chaco, responde a la visión del gobernador Leandro Zdero y de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, de impulsar una gestión más transparente y eficiente, cuidando los recursos públicos y mejorando el servicio a las escuelas.

