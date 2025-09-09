SAENZ PEÑA SECUESTRARON CUATRO PLANTAS DE MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 21 años fue notificado por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 De Estupefacientes”.

Esta mañana, personal de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, mientras realizaban recorridas preventivas por el barrio Asentamiento de esa localidad, demoraron a un joven que trasladaba cuatro plantas de marihuana.

El hecho sucedió cuando los agentes observaron a esta persona con las plantas, que por sus características podrían ser de marihuana. Al realizar la prueba de campo arrojo resultado positivo en marihuana.

Seguidamente, la Fiscalía Antidrogas Nº 1, dispuso que se proceda al secuestro de las plantas

