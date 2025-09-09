EL CEDETEMA AVANZA EN ENSAYOS DE TABLEROS EN CONVENIO CON LA UNSE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los ensayos se realizan a partir de materia prima proveniente de los desechos de aserraderos del norte chaqueño, especialmente quebracho blanco, quebracho colorado, algarrobo y vinal. El objetivo es avanzar no sólo en la producción de tableros, sino también en el desarrollo de nuevos revestimientos de madera, una tendencia creciente en la industria de la construcción y el diseño.

El Centro de Desarrollo y Transferencia de Materiales (CEDETEMA), organismo dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, avanza en un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a través de su Facultad de Ciencias Forestales, para el desarrollo de ensayos de tableros con diferentes especies de madera de la región.

Según explicó el coordinador de CEDETEMA, Leandro Romero, el convenio firmado hace dos años comenzó a materializarse este año, luego de que la institución universitaria obtuviera los recursos necesarios para concretar las pruebas de laboratorio. “Nosotros elaboramos los tableros y aportamos el conocimiento práctico en fabricación y secado de especies, mientras que la Facultad realiza los ensayos en sus laboratorios para analizar las propiedades físicas y químicas, evaluando cómo interactúan los distintos pegamentos y las maderas utilizadas”, detalló.

Para Romero, este trabajo conjunto significa un salto cualitativo en materia de innovación: “El CEDETEMA está exportando conocimiento, porque ponemos a disposición nuestra experiencia en el secado y la elaboración de tableros para que, en alianza con la universidad, podamos abrir nuevas posibilidades de uso para los subproductos forestales de la región”.

De esta manera, el CEDETEMA reafirma su rol como espacio de investigación y transferencia tecnológica, generando valor agregado en la cadena forestal, aportando soluciones sostenibles y fortaleciendo la articulación entre el sector productivo y académico.

