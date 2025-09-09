TRABAJOS DE SECHEEP TRAS EL TEMPORAL DEL LUNES EN EL ÁREA METROPOLITANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Centro de Operaciones de SECHEEP informó que durante el temporal de lluvia intensa ocurrido en gran parte del lunes que afectó el servicio de energía eléctrica, las cuadrillas de la empresa atendieron reclamos de usuarios en el área metropolitana del Gran Resistencia.

Además de decenas de reclamos individuales, las zonas más afectadas en donde se realizaron trabajos fueron:

• (de 7.15 a 11.44, con servicio parcial desde las 9.21): Zona de Ruta 16, Frigorífico Resistencia, Quality, Melmix se repararon aisladores rotos en seccionadores.

• (de 9.48 a 12.20): zona de Remedios de Escalada entre Corrientes y Entre Ríos. Reparación de antena de descargador en subestación transformadora.

• (de 10.06 a 11.46), zona de av. Sarmiento y calle 11, av. Italia entre calle 11 y Austria. Se reparó aislador averiado en subestación transformadora en Sarmiento y calle 11.

• (de 10.06 a 13.15), zona de Monteagudo y calle 8. Transformador quemado.

• (de 12.59 a 13.57), zona entre el acceso a Puerto Tirol y barrio 12 de Octubre. Se localizó puente de línea de media tensión cortado.

• (de 14 a 17.20), zona de la manzana 128 del barrio Santa Inés. Incendio en gabinete de medidores.

• (de 18.22 a 19.30), zona de 9 de Julio entre Brasil y Guido Spano (en Barranqueras), falla en línea de media tensión.

Desde temprano los equipos se encontraron trabajando para normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.

Desde Secheep se solicita a la comunidad las disculpas del caso.

Te. 0800-7777-589

WhatsApp: 364 437-7044.

Relacionado