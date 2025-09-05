UN HOMBRE SECUESTRÓ A SUS HIJOS DE 2 Y 6 AÑOS EN URUGUAY: TRES DÍAS DESPUÉS LOS ENCONTRARON MUERTOS EN UN AUTO

Alfonsina y Francisco, dos nenes de 2 y 6 años, habían sido secuestrados por su padre Andrés Morosini. Los tres fueron encontrados muertos. (Foto: gentileza Uruguay al Día).

Un secuestro seguido de muerte conmociona a Uruguay. La Policía encontró este viernes los cuerpos de Alfonsina y Francisco, dos nenes de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, que también falleció.

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 11 de esta mañana en el auto de la familia, que estaba a tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young.

La búsqueda de los nenes había iniciado el miércoles, luego de que la madre -Micaela Ramos- denunció el secuestro a través de las redes sociales. Ella indicó que su expareja -Morosini- entró ese día por la fuerza a su casa, ubicada en la ciudad de Mercedes y se llevó a los chicos. “Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo”, manifestó la mujer en un video de su cuenta de Facebook.

A partir de ello, se inició un operativo para dar con el paradero del hombre, que tenía antecedentes penales y que debía cumplir con medidas cautelares.

Las primeras investigaciones estuvieron concentradas en el auto de Morosini, que había sido registrado por las cámaras de seguridad en el peaje de la Ruta 2, hacia la localidad de Fray Bentos. De esta manera, se interpretó que estaba dándose a la fuga.

Alfonsina y Francisco tenían 2 y 6 años. (Foto: gentileza El País)

Otros indicios llevaron a enfocar la búsqueda en el departamento de Río Negro, específicamente cerca del arroyo Don Esteban, en las inmediaciones de la Ruta 20.

Finalmente, en cuanto los investigadores llegaron al lugar, encontraron el auto de Morosini a tres metros de profundidad. En su interior, estaban los tres cuerpos.

Así sacaron el auto de Morosini en donde estaba su cuerpo y los de sus hijos de 2 y 6 años. (Foto: captura Telemundo)

“Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, indicó la fiscal Paula Goyeni, quien está a cargo de la investigación en declaraciones para Telemundo. “Es un momento muy difícil”, sumó.

Andrés Morosini Rechoppa tenía 28 años, era del barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Mercedes y era jockey. Según informó El País, fuentes del ambiente del turf aseguraron que era “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”. Además, informaron que “había sido suspendido un año y tuvo problemas”.