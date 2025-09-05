SECUESTRARON UN VEHÍCULO QUE TENÍA PEDIDO DE CAPTURA DESDE 2021

En un operativo de rutina realizados por operadores viales en la localidad de Avia Terai, detuvieron el paso de una furgoneta Fiat Nuevo Fiorino, que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el año 2021 .

El vehículo era conducido por un hombre de 54 años con domicilio en la provincia. Fue interceptado cuando circulaba en dirección desde la ciudad de Sáenz Peña hacia la localidad de Quitilipi.

Se detectó que tenía un pedido de secuestro activo desde el 11 de junio de 2021, solicitado por la Fiscalía UFI N° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Personal de la División Verificación Vehicular de Sáenz Peña realizó un examen físico del vehículo.

Se procedió al secuestro del vehículo y el conductor fue trasladado a la División Medicina Legal Interior para los exámenes de rigor, y luego, junto con el vehículo, a la Comisaría Quinta de Sáenz Peña para continuar con los trámites judiciales.