Estreno trágico: un yate de lujo se hundió a los pocos minutos de zarpar en Turquía

Los primeros informes oficiales señalan que la causa más probable es una falla de diseño o de ingeniería. No obstante, las autoridades turcas aclararon que no se descartan otras hipótesis, como errores de maniobra o desperfectos mecánicos que hubieran pasado desapercibidos en las pruebas previas.

La Guardia Costera, en conjunto con ingenieros navales y el propio astillero constructor, ya inició una investigación para determinar las responsabilidades. El hundimiento del “Dolce Vento” representa una pérdida económica enorme para su propietario, además de un golpe a la reputación del astillero que lo fabricó.

En Turquía, este hecho despertó un intenso debate sobre los controles de calidad en la industria naval y la necesidad de revisar los estándares de seguridad en las embarcaciones de lujo. Lo cierto es que el viaje inaugural, pensado como una experiencia de placer y distinción, quedará marcado como una jornada de desastre y alivio a la vez.