UN HOMBRE MURIO CALCINADO TRAS UN CHOQUE DE CAMIONES EN LA RUTA 4

Un siniestro vial de extrema gravedad se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Provincial N° 4, a unos cinco kilómetros de Villa Berthet, en la zona de Cardonal Norte, y dejó como saldo un camionero fallecido y otro con heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20, cuando dos camiones que transportaban alimentos balanceados colisionaron por causas que aún se investigan. Tras el impacto, ambos rodados se incendiaron casi de inmediato, lo que agravó la situación y dificultó las tareas de asistencia.

Personal policial de la comisaría local llegó al lugar y confirmó que uno de los conductores logró ser rescatado con vida. Fue trasladado al hospital de la localidad con lesiones.

El otro chofer quedó atrapado dentro de la cabina y murió como consecuencia del incendio, sin posibilidad de ser auxiliado a tiempo.

En medio de la escena, un tercer camión, un Fiat Cursor 330 conducido por un hombre domiciliado en El Colorado, Formosa, terminó empantanado al costado de la ruta tras intentar esquivar el choque.

La Fiscalía N° 3 de Villa Ángela interviene en la causa y ordenó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, con apoyo del municipio.

El tránsito permanecía parcialmente interrumpido durante la mañana mientras continuaban las tareas de remoción de los vehículos y relevamiento de pruebas.