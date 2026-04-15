EDUCACIÓN DISPUSO QUE POR EL TEMPORAL, ESTE MIÉRCOLES SE GARANTICEN LAS CLASES A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD

A través de comunicados emitidos por las distintas Regionales Educativas de la provincia, contemplando la realidad de la cada zona, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco informó que este miércoles 15 de abril de 2026 las actividades escolares se desarrollarán bajo modalidad virtual debido a las intensas lluvias que afectan a la mayoría de las localidades chaqueñas.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, y tiene como objetivo resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal no docente ante las dificultades para el traslado y el normal funcionamiento de las instituciones.

*Las zonas alcanzadas por la medida son:*

Las del Gran Resistencia, Centro, Oeste, sudoeste e Impenetrable. Incluso en la jornada por el turno mañana se suspendieron las designaciones.

Desde las autoridades educativas se solicitó a los equipos directivos que dispongan según la situación de cada localidad, arbitrando los medios necesarios para garantizar la continuidad pedagógica a través de herramientas virtuales, asegurando el dictado de clases de manera remota. Asimismo, se recomendó a las familias mantenerse en contacto con cada establecimiento para la recepción de tareas, actividades y organización escolar.

La disposición fue emitida en el marco de las normativas vigentes que contempla la reorganización institucional y pedagógica ante situaciones meteorológicas extraordinarias que afecten el normal desarrollo de las actividades escolares.

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