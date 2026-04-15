MACABRO HALLAZGO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA PLATA: SALIÓ A LA LUZ UN VIDEO DE LA MUJER CON SU HIJA
Las imágenes se puede ver a Camila De Viggiano Rojas bailando con su hija de dos meses en La Plata. La mujer permanece internada en un centro psiquiátrico, a la espera de los resultados periciales.
En medio de la conmoción por la beba de dos meses hallada muerta en el predio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, salió a la luz un video en el que se ve a su madre bailando con la niña en brazos.