SAN BERNARDO: DESDE EL 20 DE ABRIL SE PODRÁN INSCRIBIR PARA VIVIENDAS

El próximo lunes 20 de abril se habilitará el período de inscripciones para acceder a unidades habitacionales en la localidad de San Bernardo, en el marco del Programa Provincial de Construcción de Viviendas.

Las viviendas forman parte de un proyecto habitacional que se inició hace más de una década bajo el programa Sueños Compartidos, impulsado por la organización Madres de Plaza de Mayo y financiado en su momento por el Estado nacional. Sin embargo, *las obras permanecieron paralizadas durante varios años y fueron recientemente reactivadas por el Gobierno provincial.*

En ese sentido, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, remarcó que el objetivo es finalizar y entregar las unidades a las familias de San Bernardo, garantizando un proceso transparente mediante la realización de un sorteo público para la adjudicación.

Los interesados deberán acreditar un ingreso familiar mínimo de $900.000 y podrán registrarse de manera online a través de la página oficial del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y la plataforma Tu Gobierno Digital.

Asimismo, destacó que la reactivación de los trabajos fue posible gracias al financiamiento provincial, en línea con una política de administración responsable de los recursos públicos.

La finalización de estas viviendas representa un paso importante en la recuperación de proyectos habitacionales inconclusos y permitirá que numerosas familias de la comunidad puedan acceder finalmente a su casa propia.

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