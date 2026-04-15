🎨✨ HOY celebramos el Día Mundial del Arte ✨🎨

Una fecha para reconocer la creatividad, la expresión y el talento que nos une como comunidad 🌎💫

El arte inspira, transforma y nos permite contar historias que llegan al corazón ❤️🖌️

Desde la Municipalidad de Juan José Castelli acompañamos y valoramos a cada artista local que con su pasión llena de color nuestra ciudad 🌈👏

🎭 ¡Sigamos promoviendo la cultura y el arte en cada rincón! 🎶🖼️

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