HOY CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DEL ARTE
🎨✨ HOY celebramos el Día Mundial del Arte ✨🎨
Una fecha para reconocer la creatividad, la expresión y el talento que nos une como comunidad 🌎💫
El arte inspira, transforma y nos permite contar historias que llegan al corazón ❤️🖌️
Desde la Municipalidad de Juan José Castelli acompañamos y valoramos a cada artista local que con su pasión llena de color nuestra ciudad 🌈👏
🎭 ¡Sigamos promoviendo la cultura y el arte en cada rincón! 🎶🖼️
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