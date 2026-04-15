DRAMATICO RESCATE EN RESISTENCIA: UN CABALLO QUEDO ATRAPADO EN UN POZO LLENO DE AGUA

Este miércoles, alrededor de las 6 de la mañana, efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron en el rescate de un caballo que había caído en un pozo ciego cubierto de agua, en una vivienda ubicada sobre avenida Las Heras al 3700, en Resistencia.

El alerta llegó a través de un pedido de auxilio que advertía sobre la presencia del animal atrapado. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con un vecino de 33 años, quien explicó que el equino habría ingresado al patio trasero de su domicilio y cayó en el pozo, quedando completamente inmovilizado.

En un contexto de fuertes lluvias, el personal policial desplegó un operativo para liberar al animal, que se encontraba en una situación crítica debido al nivel de agua y la imposibilidad de salir por sus propios medios.

Tras varios minutos de trabajo, los efectivos lograron rescatar al caballo, que no presentaba lesiones visibles. Luego fue restituido a su propietario en buen estado.