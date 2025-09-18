UN GOLPE MORTAL Y UN CUERPO EN LA PARRILLA: EMPIEZA EL JUICIO POR EL CRIMEN DE ALEJANDRA ABBONDANZA

Este jueves a las 10 comienza el juicio por el femicidio de María Alejandra Abbondanza, la acompañante terapéutica de 38 años asesinada a golpes en septiembre de 2022 en la ciudad de Campana, y cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado.

En el banquillo estarán sentados su vecino Agustín Chiminelli, acusado de ser el autor material del crimen, y también sus padres, Rubén Chiminelli y Liliana Sánchez, sospechados de haber participado en el encubrimiento del hecho.

El caso ocurrió el 16 de septiembre de 2022, cuando Alejandra salió a caminar con su perro por el barrio, pero nunca volvió a su casa. Horas más tarde, el animal apareció solo en la puerta de la vivienda y la familia comenzó a buscarla. Al día siguiente, la policía encontró los restos de la mujer descuartizados y quemados en la casa de su vecino Chiminelli, ubicada a media cuadra.

Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que Alejandra había ingresado a la vivienda del joven esa tarde, aparentemente engañada. Según la investigación, él la atacó con una mancuerna de 50 kilos, la mató en una de las habitaciones y luego intentó deshacerse del cuerpo en la parrilla del patio.

Agustín Chiminelli y sus padres, acusados por el homicidio. (Foto: TN)

En un principio, el único detenido fue Agustín, que hoy tiene 22 años y está preso en la cárcel de Sierra Chica. Pero con el avance de la causa, la fiscal Ana Laura Brizuela pidió que también sean juzgados sus padres, acusados de ayudarlo a “terminar lo que había empezado” o de encubrirlo para borrar rastros. El matrimonio llega al debate en libertad.

Ana Laura, la hermana de la víctima, será una de las primeras testigos en declarar. En diálogo con TN, contó: “Estoy muy nerviosa, aunque por momentos me siento tranquila. Lo único que espero es que se haga justicia. Queremos que los padres reciban la misma condena que el hijo y que los tres sean sentenciados a perpetua”.

Y agregó: “Espero que estén presentes, quiero verles la cara. Nada me va a devolver la paz, pero al menos poder preguntarles por qué lo hicieron, si es que me lo permiten, me dará un poco de alivio”.

La mujer contó que también declararán el padre de la víctima, otra de sus hermanas y la hija de Alejandra, de 18 años, aunque la joven decidió no presenciar el juicio. “Es un proceso muy desgastante. Yo lo viví estos tres años y fue agotador, sobre todo en lo mental. Es muy duro enterarse de cada detalle”, explicó.

María Alejandra Abbondanza vivía con su hija y su pareja. (Foto: Facebook María Alejandra Abbondanza).

También valoró la tarea de la fiscal durante la investigación: “No tenemos nada que reclamar. Tanto ella como su equipo hicieron un trabajo impecable y siempre nos sentimos acompañados”.

Agustín Chiminelli enfrentará cargos por “homicidio agravado por mediar violencia de género”, delito que prevé como única pena la prisión perpetua. Sus padres serán juzgados como coautores de “homicidio agravado criminis causa” y, de manera alternativa, por “encubrimiento agravado”.

El debate se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, a cargo de los jueces Daniel Rópolo, Lucia María Leiro y Mariano Aguilar, con al menos cinco audiencias y se espera que dure al menos una semana.

Así fue el crimen de Alejandra Abbondanza en Campana

El 16 de septiembre de 2022, María Alejandra Abbondanza salió como todos los días a pasear a su perro por las calles de Campana. Tenía 38 años, era acompañante terapéutica y vivía con su pareja y su hija adolescente. Esa tarde nunca regresó a su casa. Horas después, el animal apareció solo en la puerta y encendió las alarmas en la familia.

La búsqueda terminó de la peor manera. Al día siguiente, la policía encontró los restos de Alejandra en la vivienda de su vecino, Agustín Chiminelli, un joven de 19 años que vivía a media cuadra. Estaba descuartizada y habían intentado quemarla en la parrilla del patio. El hallazgo conmocionó a toda la ciudad.

El cuerpo de María Alejandra Abbondanza fue quemado y descuartizado. (Foto: Facebook María Alejandra Abbondanza)

Las cámaras de seguridad confirmaron que Alejandra había ingresado a la casa de Chiminelli esa tarde. Según la acusación, él la atacó con una mancuerna de 50 kilos, la mató en una de las habitaciones y luego trató de deshacerse del cuerpo.

Manchas de sangre diseminadas por toda la casa, el hallazgo del cuerpo en la parrilla del domicilio, más los videos de la cuadra que captaron a Alejandra y una mancuerna con restos de ADN, son las pruebas más contundentes con los que cuenta la fiscalía para probar el femicidio.

En un principio, el único detenido fue el joven. Pero con el avance de la causa, la fiscal Ana Laura Brizuela pidió también el enjuiciamiento de sus padres, Rubén Chiminelli y Liliana Sánchez.

A ambos se los imputa, en primer lugar, como posibles coautores del crimen junto a su hijo; y segundo, por encubrimiento.

En este último punto, según explicó el abogado Hugo Tomei, la Justicia declaró inconstitucional un artículo del Código Penal que antes impedía castigar a los padres cuando encubrían delitos de sus propios hijos.

Tomei fue solicitado por la familia de Alejandra para asesorarlos en la parte jurídica, pero no es particular damnificado. “La fiscal está haciendo una labor impecable y ellos están conformes, por eso no se constituyó una querella”, explicó.

También remarcó que el juicio se desarrollará “acorde a como fue el hecho”, es decir, “primero van a declarar los familiares, que son los que reportaron la desaparición. Después, van a asistir policías y peritos de la Científica que hicieron los operativos, y así sucesivamente”.