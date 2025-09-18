FONTANA DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ACOSAR A UNA MENOR POR INSTAGRAM

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre de 27 años fue detenido tras una investigación por grooming contra una adolescente de 16 años con problemas de salud mental.

En la mañana de este jueves a la 8 horas los efectivos de la Policía de Investigaciones, y a través del Departamento de Cibercrimen, intervino en un allanamiento, en el domicilio de un hombre de 27 años; Acusado de acosar a una joven de 16 años mediante la red social Instagram.

La investigación se inició tras la denuncia del padre de la menor, quien advirtió que la joven recibía mensajes del perfil, “galactico.león”, donde un hombre mayor la citaba en distintos lugares de Fontana y le pedía imágenes íntimas.

En uno de los encuentros, el sospechoso huyó al notar la presencia del padre de la menor.

Tras tareas de investigación digital y con una orden judicial, el Departamento Cibercrimen allanó el domicilio en el barrio La Anunciación, donde secuestraron un teléfono celular Samsung A02 y detuvieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento contó con la intervención del Equipo Fiscal Nº 13 de Delitos Informáticos Y tuvo el respaldo del Juzgado de Garantías Nº 3.

Relacionado