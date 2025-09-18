RESISTENCIA SECUESTRARON UNA BICICLETA UTILIZADA POR UN HOMBRE QUE QUISO ROBAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dejó abandonada una bicicleta playera para llevarse otra mejor. Un profesor impidió el hurto.

Este jueves cerca de las 12, un hombre sustrajo una bicicleta de un alumno de la Escuela Comercio, pero fue interceptado por un profesor que lo persiguió hasta recuperar la bicicleta. El sujeto se dio a la fuga.

Además, el autor dejó abandonada otra bicicleta tipo playera en la que se movilizaba. Agentes de la Comisaria Tercera de Resistencia secuestraron el rodado, para determinar la procedencia.

La directora del establecimiento, fue invitada a radicar la denuncia formal. La causa fue caratulada como «Supuesto hurto en grado de tentativa».

Relacionado