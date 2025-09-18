PUERTO  VILELAS AGENTES RESTITUYERON UN CELULAR A SU PROPIETARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Investigan para dar con el presunto autor del hecho.

Hoy, pasadas las 12 horas, personal dela Comisaria Puerto Vilelas logró recuperar un celular que había sido sustraído desde el domicilio de la damnificada, ubicado por avenida Soberanía Nacional.

Sucedió ayer, alrededor de las 19, cuando los agentes fueron informados por una mujer de 56 años, que su sobrino le habría sustraído su celular desde su vivienda. Por ello, los efectivos iniciaron investigaciones para dar con el supuesto autor.

Este mediodía, mientras circulaban por el barrio El Palmarcito, intentaron interceptar a un ciudadano, que este al ver a los policías, arrojó un objeto entre las malezas y se da a la fuga.

Constataron que se trataba del celular sustraído, por ello procedieron al secuestro del aparato. Luego, el teléfono fue devuelto a su dueña bajo acta.

