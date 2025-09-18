NOCHE DE SERENATAS PROMOS_2025
En el marco del mes del estudiante, los jóvenes que cursan su último año de nivel secundario compartieron serenatas como gesto de aprecio y celebración .
Las Promos_2025 del EES Nº12 “Juan B. Alberdi” y de la UEGP Nº210 Colegio Diocesano “Jesús Misericordioso” visitaron a la Intendente Lic. Marcela Duarte quienes compartieron momentos de alegría y dedicaron canciones llenas de emoción .
Fue un placer recibirlos y disfrutar juntos de estos momentos tan especiales en esta etapa tan significativa .
Estos encuentros refuerzan el compromiso de acompañar a los jóvenes en su formación y celebrar con ellos cada etapa de su trayectoria educativa, generando recuerdos que perdurarán en el tiempo .
GRACIAS POR EL CARIÑO DE SIEMPRE!