EN FUERTE ESPERANZA SE LLEVÓ A CABO LA ASAMBLEA ORDINARIA N.º 34 DEL CONSORCIO CAMINERO N.º 103, UN ENCUENTRO DE GRAN IMPORTANCIA INSTITUCIONAL.
Con la participación de los socios, se concretó la renovación de la Comisión Directiva, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, fundamentales para la producción, la circulación y el fortalecimiento de la vida comunitaria.
En el mismo marco, se realizó la inauguración de los nuevos baños para damas y caballeros, una obra significativa que refleja el esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante del personal y socios del consorcio, quienes con su labor cotidiana hacen posible estos logros.