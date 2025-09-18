CHACO YA CUBRE EL 55% DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL INTERIOR CON ENERGÍA SOLAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La provincia del Chaco avanza con paso firme en la transición energética. Gracias a la incorporación de nuevos parques solares, el 55% de la demanda eléctrica del interior provincial durante los meses de mayor consumo ya puede abastecerse con energía limpia y renovable, reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales y el impacto ambiental.

Con los parques solares Pampa del Infierno, Villa Ángela, La Corzuela y La Perla, la provincia suma más de 100 MW de potencia instalada y se integra al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), garantizando energía limpia y sostenible para miles de hogares chaqueños.

En verano, cuando el consumo eléctrico alcanza su punto máximo, la energía generada por los parques solares chaqueños alimenta directamente la red provincial. Y durante los meses de baja demanda, los excedentes se inyectan al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que conecta y distribuye la energía a todo el país, optimizando recursos y reforzando la seguridad energética nacional.

Los proyectos en ejecución y funcionamiento incluyen:

Parque Solar Pampa del Infierno (MSU Green Energy): 130 MW de potencia instalada, más de 220.000 paneles y capacidad para abastecer a decenas de miles de hogares chaqueños.

Parque Solar Villa Ángela (MSU Green Energy): 100 MW de potencia, 103.000 paneles solares y capacidad para abastecer a 45.400 hogares.

Parque Solar La Corzuela (MSU Green Energy): 40 MW de potencia, 68.000 paneles, 30.000 hogares abastecidos y reducción de 49.000 toneladas de CO₂ al año.

Parque Solar La Perla (DQD): En construcción, con 25 MW de potencia (30 MWp), 43.339 paneles, generación anual estimada de 64 GWh, abastecimiento de 7.750 hogares, reducción de 16.975 toneladas de CO₂ al año y un 65% del CAPEX ya ejecutado.

Con estas obras, la provincia no solo mejora su capacidad de generación y su infraestructura energética, sino que también genera empleo local, impulsa inversiones privadas y fortalece el desarrollo sostenible en todo el territorio. Este crecimiento en energías renovables es parte de una estrategia provincial para garantizar energía limpia, segura y con proyección a futuro. Con planificación, obras estratégicas y alianzas con el sector privado, seguimos construyendo un sistema energético más eficiente para todos los chaqueños”, destacaron autoridades de Secheep.

