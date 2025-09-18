EN LA E.E.P. N°887 SE REALIZÓ EL ACTO DE MUESTREO DE LA HUERTA ESCOLAR .

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 Una propuesta educativa que combina aprendizaje y práctica, donde los estudiantes aprenden sobre el cuidado de la tierra y el valor del trabajo en equipo .

Durante la jornada, los alumnos pudieron mostrar con orgullo la cosecha de una gran variedad de verduras, fruto del esfuerzo y dedicación de todo el año .

Felicitamos a docentes, alumnos y familias por llevar adelante este proyecto que fortalece la educación y conciencia ambiental

