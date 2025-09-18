OBRA RECUPERADA DEL EX IAFEP: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LAS REFACCIONES INTEGRALES DEL CENTRO DE ADULTOS MAYORES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La sede, ubicada en Fontana, beneficia a más de 60 adultos mayores. Cabe recordar que la obra había sido proyectada por una cooperativa dependiente del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), pero quedó ABANDONADA en octubre de 2023 y gracias a la decisión del gobernador Zdero, la obra se transformó en un espacio digno y funcional para adultos mayores.

El gobernador Leandro Zdero junto al intendente de Fontana, Fernando Cuadra, inauguró la reforma integral del Centro de Adultos Mayores de la localidad donde además, a través de la Fundación “Soy Chaco”, entregó equipamiento para la institución. Durante su discurso, Zdero celebró la inauguración de este espacio porque “sabemos que detrás de estas paredes hay unión, fraternidad, solidaridad y respeto”, dijo.

“Este lugar es el punto de encuentro de muchísimos jubilados que se darán cita aquí y este Centro tenía un sueño frustrado, por una promesa que nunca se pudo concretar que era la posibilidad de tener su edificio propio” explicó Zdero y, resaltó que, tras haber tomado contacto con María Rosa Colman, Presidente del Club de Adultos Mayores de Fontana, se trabajó para reactivar esta obra paralizada de la gestión anterior junto al Instituto de Desarrollo Urbano y VIviendas (IPDUV) y la municipalidad local y poder “cumplir el sueño” dijo.

Zdero agradeció la tarea que realizan en el Centro, de acompañar a los jubilados porque “es un acto de amor”, para que puedan unirse en estos espacios, disfrutando de distintas actividades, con “más zapatillas y menos pastillas”, dijo. Por último, agregó: “Este es un lugar para compartir, para pasar entre amigos, para fortalecer lazos de valores y solidaridad y estoy feliz de compartir con ustedes este lugar que va a ser refugio de muchísimas alegrías, viajes, encuentros”, finalizó.

El nuevo centro cuenta con un salón de usos múltiples, baño adaptado, cocina, patio y rampas de acceso, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades sociales, recreativas y administrativas.

Participaron de la inauguración el titular del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, la titular de la Fundación “Soy Chaco”, María Martina; diputados provinciales, autoridades municipales

El titular del IPDUV, Fernando Berecoechea calificó la inauguración como “un hecho muy importante” tras recordar que fue una obra que estuvo paralizada y abandonada por años. Explicó que, en un trabajo articulado con el municipio, que aportó la mano de obra y el IPDUV, que aportó los materiales se logró culminar con este edificio. “Esta obra beneficiará a más de 60 adultos mayores que hoy tienen este magnífico espacio para poder congregarse”, celebró Berecoechea.

Entrega Fundación “Soy Chaco”

El Gobierno Provincial, a través de la Fundación “Soy Chaco”, entregó al Centro elementos variados. Respecto de dicha entrega, la titular de la Fundación, Maria Martina celebró la inauguración del Centro en una localidad donde “el sector de la tercera edad es muy activo”, y en este sentido, señaló que la idea de este espacio es que puedan “estar en un lugar con las comodidades requeridas para poder desarrollar las distintas actividades y el compartir vida que es la finalidad de todo esto”, insistió Martina, destacando que los elementos entregados, “eran necesarios y básicos para este centro”.

Los adultos mayores son el presente y el futuro

El intendente comunal Fernando Cuadra celebró esta inauguración en el marco del mes aniversario de la localidad, en beneficio de los adultos mayores “Se trataba de un sueño postergado, obras inconclusas y tiene un final feliz y estamos felices de inaugurar este espacio porque creemos firmemente que los adultos mayores no son parte del pasado sino que son el presente y el futuro y merecen todo nuestro reconocimiento y respeto”, dijo. Además, agradeció al Gobernador y la gestión “por poder cumplir este sueño”, dijo Cuadra.

Sí, a los adultos mayores

La presidente del Club de Adultos Mayores, María Rosa Colman agradeció al Gobernador por decir “sí, a los adultos mayores”, asegurando que eso “fue muy grande”, ponderando también la respuesta del intendente Cuadra a las necesidades del sector. “Aquí estamos los de sesenta para arriba, bailando también los ochenta y pico, con una agilidad enorme”, expresó Colman. “Este salón, que veníamos hace años mirando cómo iba y se paró, totalmente y ya no tuvimos más esperanza”, destacando la atención del Ejecutivo para terminarlo.

