UNA MUJER DE 95 AÑOS MATÓ A SU COMPAÑERA DEL ASILO CON EL PEDAL DE SU SILLA DE RUEDAS

La víctima, Nina Kravtsov, sobreviviente del Holocausto, falleció por traumatismo contundente tras ser atacada con el pedal de una silla de ruedas (Créditos: Facebook) La víctima, Nina Kravtsov, sobreviviente del Holocausto, falleció por traumatismo contundente tras ser atacada con el pedal de una silla de ruedas (Créditos: Facebook)

Galina Smirnova, una mujer de 95 años diagnosticada con demencia, enfrenta cargos de asesinato tras la muerte violenta de su compañera de habitación, Nina Kravtsov, de 89 años y sobreviviente del Holocausto, en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center de Coney Island, Brooklyn. La acusación, reportada por New York Post y People, conmocionó a la ciudad de Nueva York, y expuso la falta de protocolos efectivos para situaciones que involucran personas con condiciones médicas complejas en residencias de ancianos. El caso se destaca tanto por la gravedad de los hechos como por la historia personal de la víctima.

Una noche trágica y la investigación policial

El ataque ocurrió el domingo 14 de septiembre, solamente dos días después de que Smirnova fuera admitida en la residencia y asignada a la misma habitación que Kravtsov. De acuerdo a People y lo relatado en el tribunal por el fiscal adjunto de Brooklyn, Ari Rottenberg, la policía fue alertada alrededor de las 22:30, cuando testigos hallaron a Kravtsov inconsciente en su cama, cubierta de sangre y con heridas graves en la cabeza y el rostro.

La auxiliar de enfermería había visto a la víctima dormida en su cama a las 20:55, pero al regresar una hora después, encontró la escena completamente alterada, con sangre esparcida por toda la habitación y a Kravtsov inmóvil con un corte sangrante en la cabeza.

Galina Smirnova, de 95 años y diagnosticada con demencia, enfrenta cargos de asesinato tras la muerte de su compañera de cuarto en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center (Google Maps) Galina Smirnova, de 95 años y diagnosticada con demencia, enfrenta cargos de asesinato tras la muerte de su compañera de cuarto en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center (Google Maps)

Smirnova se hallaba en el baño privado, con sangre en su bata y piernas, mientras se lavaba las manos en el lavabo. En la habitación, la policía encontró una silla de ruedas sin pedales; uno, cubierto de sangre, en el suelo, y el otro había sido arrojado por la ventana y localizado en el exterior del edificio. Según los fiscales, el pedal de la silla de ruedas es sospechoso de ser el arma homicida utilizada en el crimen.

Kravtsov fue trasladada de urgencia al NYU Langone Brooklyn Hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de las 5:30 del lunes. Los documentos judiciales obtenidos por People establecen que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente.

El proceso judicial y la situación de la acusada

Tras el arresto de Smirnova el martes 16 de septiembre, la acusada compareció ante el juez Orville Reynolds al día siguiente, luciendo confundida y frágil en una silla de ruedas, según los reportes de New York Post. La fiscalía solicitó que se negara la libertad bajo fianza y que se ordenara una evaluación psiquiátrica, pero el juez consideró prematuro conceder esa medida.

La víctima, Nina Kravtsov, sobreviviente del Holocausto, falleció por traumatismo contundente tras ser atacada con el pedal de una silla de ruedas (Captura de video) La víctima, Nina Kravtsov, sobreviviente del Holocausto, falleció por traumatismo contundente tras ser atacada con el pedal de una silla de ruedas (Captura de video)

La abogada defensora, Erin Darcy, pospuso la solicitud de libertad bajo fianza, comunicando que buscaría una alternativa adecuada para su clienta, dada la edad avanzada y frágil estado de salud. Smirnova permanece bajo custodia en la unidad carcelaria del Bellevue Hospital a la espera de su próxima audiencia. La defensa enfatizó el estado médico de Smirnova y su reciente incorporación a la residencia.

La vida de Nina Kravtsov y el dolor de una familia

Nina Kravtsov, que perdió a toda su familia durante el Holocausto cuando tenía cinco años, se formó como enfermera en Ucrania antes de emigrar a Estados Unidos. En Nueva York, vivió en Brighton Beach con su esposo; tras enviudar, fue admitida en la residencia donde ocurrió el crimen. Su hija, Lucy Flom, destacó ante New York Post: “Se sacrificó mucho. Era madre soltera. Me tuvo a los dieciocho años. Vino aquí para darme una buena educación. Era una madre muy dedicada”. La entrega de Kravtsov quedó reflejada en su esfuerzo como madre y el deseo de asegurar un mejor futuro familiar.

El Seagate Rehabilitation and Nursing Center quedó en el centro del debate, ya que la comunidad exige respuestas sobre la atención y la seguridad de los residentes. La tragedia reveló una falla crítica en los controles y en la gestión de pacientes vulnerables, en especial en contextos donde conviven personas con antecedentes médicos complejos y enfermedades mentales.

La historia de Kravtsov representa la resiliencia y la entrega personales, un legado eclipsado por una tragedia que ahora sacude a la comunidad y reaviva las preguntas sobre la seguridad en los centros de cuidado en Nueva York.