Un empresario argentino aparece en los archivos de Jeffrey Epstein: quién es y cómo llegó ahí

Pero, ¿quién es Martín Varsavsky?

Martín Varsavsky lleva años radicado en España, donde construyó su carrera en el sector tecnológico con la fundación de varias compañías de alto valor de mercado.

Desde España, y sin dar señales de querer volver al país, el empresario criticó en más de una oportunidad la situación económica y política en Argentina, al menos antes de 2023, cuando fue uno de los tantos actores del mundo de los negocios que empezaron a salivar ante la posiblidad de un gobierno libertario.

El empresario cuestionó públicamente el populismo, el peronismo y la inestabilidad económica en Argentina, dijo que era un país desfavorable para emprender e invertir y expresó sus dudas sobre el futuro del país.

Esto es, hasta octubre de 2023, cuando Javier Milei ganó las elecciones generales. A partir de ese momento, Varsavsky cambió su discurso.

Desde diciembre de 2023 el empresario manifestó su respaldo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, realizó inversiones en bonos, acciones y propiedades en Argentina y destacó el cambio de imagen internacional del país.

Su aparición en el «Little Black Book» de Jeffrey Epstein causó revuelo en España, pero casualmente esa evidencia -que se hizo pública por decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos- quedó suprimida de plataformas como Menéame, donde los usuarios habían empezado a comentar el tema.

Martín Varsavsky es accionista mayoritario de Menéame.

Hasta el momento no existen registros que vinculen al empresario con vuelos, propiedades o actividades relacionadas con Epstein. La referencia en los documentos judiciales se limita a la presencia de un correo electrónico corporativo de acceso público.

Cuál es la relevancia de los archivos de Jeffrey Epstein

Durante su carrera como financista y consultor Jeffrey Epstein intentó tejer -muchas veces, de manera intempestiva- toda clase de conexiones entre empresarios y personalidades de la cultura, la ciencia y los medios.

Parte de su «negocio» era el tráfico de influencias, el lobby y una utilización maquiavélica de sus múltiples contactos a quienes invitaba a sus propiedades en Nueva York, Londres o París, o a su isla en el Caribe, Little St. James.

En esas propiedades sucedían los eventos que luegon fueron denunciados como abuso sexual -tanto de menores como de personas adultas- y trata de personas, que la justicia de los Estados Unidos comenzó a investigar en varias oportunidades.

La más reciente hizo que el financista quedara detenido en el Centro Correccional Metropolitano, donde fue hallado sin vida en el 10 de agosto de 2019.