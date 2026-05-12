ZAPARINQUI SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS 89 AÑOS

La comunidad de Zaparinqui ya vive el clima festivo de un nuevo aniversario y la delegación local trabaja intensamente para recibir de la mejor manera los 89 años de vida de la localidad.

Distintos equipos municipales se encuentran abocados a las tareas de embellecimiento y acondicionamiento de esta pintoresca ciudad, llevando adelante importantes intervenciones en distintos sectores.

Desde el área de Obras Públicas se realizan trabajos de recambio de luminarias, pintura y puesta en valor de espacios públicos, mejorando la imagen urbana y brindando mayor seguridad a vecinos y visitantes.

Por su parte, el personal de Servicios Públicos avanza con tareas de desmalezado, limpieza y acondicionamiento de calles, mientras que el área de Ambiente lleva adelante poda correctiva y recolección de ramas, contribuyendo al orden y la limpieza de cada barrio.

Además, trabajadores municipales recorren diariamente veredas, plazas y espacios comunes, realizando tareas de limpieza y mantenimiento para que Zaparinqui luzca en óptimas condiciones en el marco de este nuevo aniversario, La delegada Mariana López superviso los trabajos en la comuna.

Con compromiso y esfuerzo conjunto, la localidad se prepara para celebrar sus 89 años de historia, crecimiento y trabajo junto a toda la comunidad.

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