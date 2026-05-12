Mié. May 13th, 2026

SERVICIOS PÚBLICOS TRABAJA EN LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES ENRIPIADAS

por Redaccion J 8 horas atrás
Personal de Servicios Públicos continúa llevando adelante trabajos de recuperación y mantenimiento de calles enripiadas en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas se desarrollan sobre Mariano Moreno, prolongación Este.
Las intensas lluvias y las inclemencias climáticas registradas en las últimas semanas ocasionaron importantes daños en la infraestructura vial, afectando la circulación y el estado de las arterias.
Ante esta situación, desde el municipio se trabaja arduamente en el mejoramiento de las principales calles, realizando relleno y acondicionamiento, con el objetivo de garantizar una mejor transitabilidad y mayor seguridad para los vecinos.

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