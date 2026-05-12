MARGARITA BELEN COMPRÓ HERRAMIENTAS, SE ENTERÓ QUE ERAN ROBADAS Y LAS ENTREGÓ A LA POLICÍA

La denuncia se radicó este lunes y cerca de las 16 de hoy el comprador las devolvió.

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Ayer, un hombre de 74 años denunció el robo de varias herramientas y materiales de construcción desde su casa en Margarita Belén. Los agentes de la Comisaría local se pusieron a investigar el hecho y esta tarde un ciudadano las devolvió después de explicar que las había comprado de buena fe y que, al enterarse de que los bienes eran robados, decidió devolverlos para no tener ningún tipo de represalia.

Con el testimonio del comprador, más la investigación policial previa, los agentes lograron identificar a los sospechosos, dos hermanos de 32 y 27 años que ahora son buscados por la justicia.

Por otra parte, la fiscalía ordenó la devolución de todos los elementos robados: una pieza de hierro de hoja de elástico para camión, una columna de hierro de 2,50 metros, un grupo electrógeno y un cubre motor.

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