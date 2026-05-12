MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA: QUÉ DICE EL CONTUNDENTE DOCUMENTO PUBLICADO POR LAS UNIVERSIDADES
Sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas remarcaron que «el Gobierno incumple» con la Ley de Financiamiento Universitario.
Sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales realizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria, con su centro en el Congreso de la Nación, donde presentaron un documento para reclamar que «el Gobierno incumple» con la Ley de Financiamiento Universitario.
Miles de personas se reunieron este martes en distintos puntos del país para la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante el mandato de Javier Milei, ahora en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras superar el forcejeo legislativo de aprobación, veto y ratificación se suponía que el Gobierno debía reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la recomposición salarial de docentes y trabajadores, entre otros ítems.
También se produjo un vaivén judicial, pero la norma prevaleció. Lo que pasa es que, a mayo de 2026, sigue sin estar reglamentada.
Docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales reclamaron este martes que «el Gobierno incumple» con la norma, desoye los fallos de la Justicia en la materia y empuja a cientos de docentes a abandonar las aulas porque no es posible mantener un hogar con el sueldo actual.
La cuarta Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a las 14 en Plaza de Mayo y para las 18 se leyó un documento colectivo.
La marcha fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.