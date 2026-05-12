GENERAL SAN MARTIN DEMORAN A UNA MUJER ARMADA DURANTE RECORRIDAS PREVENTIVAS EN EL BARRIO BELGRANO

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría local en calle Pedro Alonso. La mujer, de 39 años, llevaba un revólver calibre 32 largo con un cartucho en su interior. Interviene el Equipo Fiscal Nº 1, a cargo del Dr. Guillermo O. Codutti.

Personal del servicio externo llevó adelante un procedimiento por supuesta tenencia de arma de fuego durante la tarde de este martes, en el barrio Belgrano de esa ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por distintos sectores y, al circular por pasaje Pedro Alonso, demoraron el paso de una mujer de 39 años.

Los efectivos al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, la mujer extrajo de entre sus prendas de vestir un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo, de seis alveolos y un cartucho del mismo calibre.

Durante el procedimiento se hicieron presentes varias personas al lugar, quienes intentaron entorpecer el procedimiento por lo que debió solicitarse colaboración a otras unidades para resguardar la zona.

Por disposición del Equipo Fiscal Nº 1, a cargo del Dr. Guillermo O. Codutti, se notificó la situación legal a la mujer mientras que el arma secuestrada será remitida al Gabinete Científico del Poder Judicial para las pericias.

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