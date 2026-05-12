La causa por los créditos hipotecarios del Banco Nación queda en manos de María Eugenia Capuchetti

Según se desprende del fallo, se descartó la intervención de otros tribunales al considerar que algunas denuncias no cumplían con requisitos procesales suficientes.

Créditos del Banco Nación bajo la lupa

La causa se originó tras diversas presentaciones judiciales impulsadas por dirigentes opositores y abogados particulares, en las que se pidió investigar si existieron beneficios irregulares y un trato preferencial en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a funcionarios nacionales, legisladores y personas cercanas al Gobierno.

Entre los apuntados aparecen integrantes del equipo económico y referentes libertarios que accedieron a créditos de muy alto monto. En paralelo, el juez federal Lijo había comenzado a ordenar medidas de prueba en otro expediente vinculado al mismo tema.

Entre ellas, requirió al Banco Nación los legajos completos de los préstamos investigados, informes internos y documentación sobre las condiciones en que fueron aprobados los créditos. También solicitó una auditoría a la Auditoría General de la Nación.

Capuchetti le pidió la causa, pero Lijo rechazó el pedido al ratificar su competencia. Ahora la Cámara resolvió el conflicto.

La polémica tomó dimensión pública luego de que trascendiera que varios funcionarios habían accedido a líneas hipotecarias con condiciones consideradas más favorables que las disponibles para clientes comunes.

Desde el Gobierno rechazaron cualquier irregularidad y defendieron la legalidad de las operaciones.