Inesperado: llamativa reacción de Mascherano al hablar de Lionel Messi tras su polémica salida del Inter Miami

A sus 41 años, Mascherano cierra así su primera etapa como entrenador en la MLS rodeado de interrogantes sobre lo que realmente sucedió en el vestuario de las Garzas. Mientras tanto, su breve diagnóstico sobre Messi busca llevar tranquilidad a los hinchas argentinos que esperan ver al capitán en plenitud para defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá.

Qué dijo Javier Mascherano sobre la Selección Argentina

Mascherano también se mostró optimista sobre las chances de la selección argentina de defender el título conquistado en Qatar 2022. “Ojalá pueda repetir el campeonato, es lo que todos los argentinos deseamos. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”, afirmó, según declaraciones recogidas por el Miami Herald.