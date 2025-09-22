UN CUERPO SIN VIDA FUE HALLADO EN EL RÍO PARANÁ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Junto al cuerpo se constató documentación a nombre de Villalba Alexis Ezequiel el joven de 22 años que se había arrojado del puente General Belgrano el 21 de julio de este año.

Esta mañana cerca del mediodía, efectivos de la División Patrulla Fluvial se dirigió hasta zona paraje Humerez Hormiga-Puerto Vilelas en colaboración con Prefectura Naval Argentina, luego de ser informados del hallazgo de un cuerpo sin vida en el rio encontrado por pescadores.

En el lugar constataron el hecho y procedieron a trasladar el cuerpo hacia paraje Las Tres Bocas.

Intervino personal del gabinete científico del poder judicial, que secuestro las documentaciones halladas y por orden de la justicia el cuerpo fue trasladado al INCIF, donde se le practicará la autopsia.

