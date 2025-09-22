CHACO AVANZA CON EL PROGRAMA “APRENDO LEYENDO” PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA EN EL AULA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Equipos técnicos del Ministerio de Educación acompañaron a referentes del Programa “Aprendo Leyendo”, en todas las regionales educativas, con el propósito de realizar encuentros de capacitación a los docentes del primer ciclo de las escuelas de nivel Primario, para analizar los avances del trayecto de formación gratuita y la utilización de los libros que llegaron a las aulas.

Cabe señalar que el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, en el marco del Plan de Alfabetización Jurisdiccional, viene implementando el Programa “Aprendo Leyendo”, a cargo de un equipo interdisciplinario de Intelexia, para fortalecer la enseñanza en el aula, con el objetivo de que los niños en edad temprana aprendan a leer, a comprender textos y a escribir.

El mismo consiste en una capacitación específica (sincrónica virtual y presencial) de la que participan más de 12 mil docentes con y sin cargo del nivel Primario, así como también la distribución en las aulas de más de 300 mil libros y materiales pedagógicos (cuadernillos, fichas, etc.) diseñados para que los niños adquieran precisión, automaticidad y fluidez para alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora; además, manuales y guías para los docentes.

