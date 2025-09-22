EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA ELIMINACIÓN TEMPORAL DE LAS RETENCIONES A LOS GRANOS

El Gobierno nacional comunicó este lunes que, hasta el 31 de octubre, quedarán eliminadas las retenciones para las exportaciones de granos, con el objetivo de incentivar el ingreso de divisas en el corto plazo.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada. Según explicó, la medida busca «generar una mayor oferta de dólares durante este período», en un contexto en el que el Ejecutivo procura estabilizar la economía y reforzar las reservas del Banco Central.

Además, Adorni se refirió al clima político en torno a la decisión y afirmó que «la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir», publicó también en su cuenta oficial en la red social X.

La medida aún no fue reglamentada oficialmente y se esperan precisiones en las próximas horas respecto de su alcance sobre las distintas economías regionales, así como sobre los mecanismos de implementación y control.