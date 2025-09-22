AGENTES DE CAMINERA INCAUTAN UN CAMIÓN ADULTERADO, RECUPERAN MOTOCICLETA ROBADA Y CAPTURAN A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA DE BUENOS AIRES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, brindaron charlas viales para los más chicos.



Un fin de semana donde, la Dirección General de Policía Caminera, desplegó diversos operativos enfocados en la prevención de siniestros viales, control de documentaciones y labores para llevar seguridad a los conductores en toda la provincia del Chaco.

Charata

Efectivos Viales del Puesto control Caminero de Rio Muerto, incautaron un camión marca Mercedes Benz que presentaba adulteraciones en su motor.

Gral. San Martin

Sus pares del Puesto de control Puente Libertad, demoraron el paso de una camioneta marca Toyota modelo Hilux la cual su conductor de 18 años presentó un certificado de revisión técnica apócrifa. Notificaron la infracción correspondiente.

Resistencia

Operadores viales, secuestraron una motocicleta marca Motomel modelo Blitz que presentaba pedido de secuestro por supuesto hurto desde fecha 01/04/2024.

Más tarde, detuvieron a un hombre de 39 años por presentar pedido de captura a solicitud de la provincia de Buenos Aires.

Puesto de control – Eva Perón

Operadores del Puesto en mención intervinieron dos camiones por supuesta infracción resolución del Senasa.

La Vicuña

Asimismo, agentes del puesto de control de la Vicuña, intervinieron una carga de producto forestal por falta de guía correspondiente.

En ambos casos, los organismos competentes se abocaron a sus tareas específicas.

Educación Vial

Educadores de caminera, este fin de semana, presentaron un Stand de seguridad vial en el B° Güiraldes de la ciudad de Resistencia y en Antequeras en conmemoración al día del niño.

Secuestros, Actas y Alcoholemias

Se secuestró un total de 20 motocicletas por el código de faltas Ley 850-J en toda la provincia. Se labró un total de 200 Actas varias en toda la provincia. Y se registraron 4 siniestros viales.

