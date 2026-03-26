UN CORRENTINO GANO MAS DE 260 MILLONES DE PESO
El próximo sorteo será el domingo 29 de marzo, a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Este miércoles se registró un sólo ganador en el Quini 6, quien con seis aciertos se llevó el pozo de la modalidad «Siempre Sale», de más de $266.200.000.
El nuevo millonario compró su ticket en una agencia de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes. Los números favorecidos fueron 03-10-18-27-33-39.
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
- Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000
- La Segunda: $1.250.000.000
- Revancha: $3.750.000.000
- Siempre Sale: $345.000.000
- Extra: $155.000.000
El mismo será el próximo domingo 29 de marzo, a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, para renovar tus posibilidades de ganar.
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