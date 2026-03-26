UN CORRENTINO GANO MAS DE 260 MILLONES DE PESO

Este miércoles se registró un sólo ganador en el Quini 6, quien con seis aciertos se llevó el pozo de la modalidad «Siempre Sale», de más de $266.200.000.

El nuevo millonario compró su ticket en una agencia de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes. Los números favorecidos fueron 03-10-18-27-33-39.

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000

La Segunda: $1.250.000.000

Revancha: $3.750.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

El mismo será el próximo domingo 29 de marzo, a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, para renovar tus posibilidades de ganar.

Podes seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y por el canal de YouTube.