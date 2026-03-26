OPERATIVO DE SALUD RES LLEGA A LAS PALMAS CON ATENCIÓN GRATUITA PARA LA COMUNIDAD

En el marco del convenio firmado días atrás entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, este viernes 27 de marzo se llevará adelante un nuevo Operativo de Salud RES (Red Estratégica de Salud) en la localidad de Las Palmas.

La jornada se desarrollará en el CIC del barrio Solalinde, a partir de las 8:30 horas, y estará destinada a brindar atención integral y gratuita a los vecinos, acercando distintos servicios sanitarios esenciales.

Durante el operativo se ofrecerán prestaciones como ecografías generales, controles de obstetricia, atención de medicina general, control odontológico, electrocardiogramas e ingreso escolar, con el objetivo de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a la salud en territorio.

El subsecretario de Abordaje Territorial, Dr. Gerardo Delgado, destacó la importancia de estos dispositivos sanitarios y señaló: “Este operativo forma parte de una política pública que busca acercar el sistema de salud a cada comunidad, especialmente a quienes más lo necesitan, garantizando el acceso a controles y estudios fundamentales”.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado entre las áreas involucradas: “Estamos fortaleciendo la presencia territorial con equipos interdisciplinarios que permiten dar respuestas concretas, promoviendo la prevención y el cuidado integral de la salud”.

En esa línea, agregó: “Invitamos a todos los vecinos de Las Palmas y zonas cercanas a acercarse, aprovechar estos servicios y realizar controles que son clave para la detección temprana de enfermedades”.

Desde la organización también recordaron la importancia de asistir con DNI para poder acceder a las distintas atenciones.

Este tipo de operativos forman parte de una estrategia articulada que busca garantizar el acceso equitativo a la salud en toda la provincia, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a los servicios resulta más limitado.

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