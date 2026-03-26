NOCHE AGITADA EN PUERTO TIROL: MULTIPLES DETENIDOS, DROGA Y MOTOS SECUESTRADA

Un amplio operativo policial en Puerto Tirol dejó como saldo varias detenciones, secuestros de vehículos y el hallazgo de droga durante recorridas preventivas en distintos barrios.

El despliegue se realizó durante la noche del miércoles bajo la modalidad «caminantes» y abarcó sectores como los barrios Aborigen y Evita, además de los asentamientos San Francisco y 26 de Noviembre. Participaron efectivos de la comisaría local, junto con personal de Policía Caminera, el Centro de Operaciones Municipales (COM) y la División Microtráfico.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió en el asentamiento San Francisco, donde la policía interceptó a una pareja que circulaba en motocicleta. Al verificar sus datos en el sistema oficial, constataron que ambos tenían pedidos de detención vigentes por infracciones al Código de Faltas. Fueron demorados y el vehículo quedó secuestrado por disposición del Juzgado correspondiente.

En otro punto del operativo, en el barrio Evita, los agentes identificaron a un hombre sobre quien pesaba un pedido de paradero activo desde 2017. Por orden de la Fiscalía interviniente, se lo notificó para que regularice su situación judicial mediante la fijación de domicilio.

En paralelo, sobre avenida Italia, la División Microtráfico demoró a un hombre que llevaba un envoltorio con una sustancia sospechosa. Tras las pruebas de campo, confirmaron que se trataba de cocaína y se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de estupefacientes, con intervención de la Fiscalía Antidrogas.

Los controles también incluyeron infracciones viales. En el barrio Aborigen, los efectivos secuestraron una motocicleta cuyo conductor circulaba sin casco, sin licencia y sin documentación del rodado.

El procedimiento concluyó alrededor de las 22:30, con intervención de distintas áreas policiales y resultados en materia de control urbano, judicial y de tránsito.