Los detalles de cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Qué auto usaría Franco Colapinto en la exhibición de Fórmula 1

Para la exhibición no se utilizará el monoplaza actual del campeonato, sino un modelo de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual del equipo durante el evento.

La última experiencia de este tipo para Colapinto fue en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera a bordo de un Ford Shelby Cobra. Sin embargo, la expectativa para esta nueva presentación es aún mayor debido al impacto que generó su llegada a la Fórmula 1.