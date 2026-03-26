NAHIR GALARZA SALIO DE LA CARCEL: LA INTEMPESTIVA RAZON
A casi una década del crimen de Fernando Pastorizzo, la joven recibió un beneficio poco habitual y regresó a Gualeguaychú. Los detalles.
Tras casi una década desde el crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza salió este miércoles de la cárcel y regresó a Gualeguaychú, su ciudad natal, bajo un fuerte operativo de custodia. La razón del movimiento fue un permiso humanitario otorgado por el tribunal para que la joven pudiera despedirse de su abuela, quien atraviesa un cuadro clínico crítico.
Tras una breve reunión de sesenta minutos, Galarza fue llevada de vuelta a la Cárcel de Mujeres de Paraná, donde continúa con su condena a reclusión perpetua.
Qué pasa con los perfiles falsos de Nahir Galarza creados con Inteligencia Artificial
El nombre de Nahir Galarza volvió a instalarse con fuerza en redes sociales, aunque por un motivo completamente alejado de su situación judicial. Personas de su círculo cercano alertaron sobre la proliferación de perfiles truchos que usan su identidad y fotografías intervenidas con herramientas de Inteligencia Artificial para engañar a usuarios en distintas plataformas.
Además, aparecieron perfiles con contenido provocador que buscan entablar diálogos personales o vínculos sentimentales con usuarios. En uno de esos espacios se difundió incluso una frase atribuida falsamente a Galarza: “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, lo que reforzó las advertencias sobre la utilización engañosa de su identidad.