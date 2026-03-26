NAHIR GALARZA SALIO DE LA CARCEL: LA INTEMPESTIVA RAZON

Tras casi una década desde el crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza salió este miércoles de la cárcel y regresó a Gualeguaychú, su ciudad natal, bajo un fuerte operativo de custodia. La razón del movimiento fue un permiso humanitario otorgado por el tribunal para que la joven pudiera despedirse de su abuela, quien atraviesa un cuadro clínico crítico.