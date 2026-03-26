Jue. Mar 26th, 2026

ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 26 DE MARZO

por Redaccion J 32 minutos atrás

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en y 5 cobran su haber.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

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