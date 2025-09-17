Mié. Sep 17th, 2025

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN PAMPA ALMIRÓN: QUEDÓ INAUGURADO ‘A NUEVO’ EL CENTRO DE SALUD N° 2

Internación, odontología y rayos X: Pampa Almirón ya cuenta con un centro de salud totalmente renovado, fruto de la gestión compartida entre el gobierno provincial y el Municipio local.

En el marco de los festejos por el 80° aniversario del municipio, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y a la intendente, Gladys Piccilli, habilitaron las refacciones integrales del Centro de Salud N° 2, una obra que fue solicitada por la comuna y que se concretó con recursos provinciales.
“Todos de alguna manera estuvimos espalda con espalda para dar la solución correcta”, aseguró el Gobernador al destacar el esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio.
El primer mandatario chaqueño valoró que la remodelación permitió dotar al Centro: de internación, consultorios con equipamientos odontológicos y servicio de rayos X: “Cuando se optimizan los recursos, hay orden, medicamentos, médicos y el personal, se optimizan también las derivaciones que antes iban al Hospital Perrando; ahora los problemas se pueden atender en la comunidad”, remarcó.

”Hace muy poquito nos entregó el Gobernador la ambulancia 0km y ahora el Centro de Salud”
La intendente Gladys Piccilli calificó la obra como “un antes y un después” para la localidad. “Desde que llegó al Gobierno, el Gobernador siempre tuvo una mirada especial hacia Pampa Almirón. Hace un mes nos entregó la primera ambulancia 0 km, y hoy con este centro refaccionado mejoran las condiciones laborales y la atención de nuestros vecinos. Estamos muy felices por todo lo que estamos logrando”, señaló.

Vecinos emocionados por la obra
Por su parte, la directora del Centro de Salud N° 2, Marilena Pérez, expresó su emoción: “Quedó precioso, todo higiénico. Tenemos doctora, odontólogo que hace cirugías y un equipo de rayos X. Realmente la atención es buenísima”. Y agradeció al Gobierno provincial por el acompañamiento: “No es fácil levantar lo que está caído, pero con esta fuerza vamos por el camino correcto para reconstruir el Chaco que necesitamos todos”.

