SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de EZEQUIEL ARMANDO GONZALEZ, de 19 años, de 1,55 metros de altura, de contextura física otra, tez blanca, cabello corto castaño, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía de campera deportiva de color blanco y negra, jeans de color azul, zapatillas de color blanca marca nike Se le ha visto por última vez en Calle Rodriguez Peña N° 1448 en fecha 16/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

