LA DELEGACIÓN DE ZAPARINQUI COLABORA CON INSTITUCIONES LOCALES Y DE ZONAS ALEDAÑAS

La delegacionnde Zaparinqui dependiente de la Municipalidad de Juan José Castelli lleva adelante un importante operativo de desamalezado, este a actividad fue liderado por la Delegada Mariana López, llevó adelante una jornada de trabajos comunitarios en diferentes instituciones.

La delegada destacó: “Recepcionamos los pedidos en la delegación y personalmente atendemos esas necesidades. Es una actividad que realizamos en coordinación con iglesias, instituciones educativas y de salud, siempre con el compromiso de acompañar a nuestra comunidad”.

👉 En esta ocasión, los trabajos de poda y desmalezado se realizaron en:

Escuela del paraje El Descanso – La Jepik

Cementerio del paraje La Esperanza

Escuela de La Esperanza

Centros de salud e Iglesia de la localidad de la Esperanza

Paraje El 44

Escuela N.º 1036 de Campo Florido

🙌 Además, la delegación colabora en otras oportunidades con pintura y tareas básicas de mantenimiento, reafirmando su compromiso de acompañar a cada institución.

