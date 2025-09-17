ASISTENCIA CON AGUA POTABLE PARA VECINOS DE LA CIUDAD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PRODUCTORES RURALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌La Municipalidad de Juan José Castelli lleva adelante un importante trabajo de asistencia con agua potable destinado vecinos instituciones educativas y a productores rurales.

🙌Este programa, coordinado por la Secretaría de Producción y Desarrollo Local y la secretaría de Servicios Públicos, tiene como objetivo paliar necesidades básicas como el acceso al agua potable, brindando soluciones de manera constante y con recursos propios.

🌾 Gracias a un gran esfuerzo logístico, la asistencia abarca una amplia zona de influencia de la ciudad, llegando a parajes alejados y demostrando el firme compromiso del municipio con los productores.

La secretaria del área informó que se recepcionan 210 pedidos mensuales, lo que refleja la magnitud del trabajo que se realiza.

🧱 Además, se acompaña a los ladrilleros locales, un sector productivo que en determinadas épocas del año ve reducidas sus reservas de agua y que, al mismo tiempo, requiere de un gran consumo para sostener su actividad.

💧De esta manera, el municipio continúa trabajando para garantizar un recurso vital como el agua, apoyando a quienes producen y sostienen la economía regional.

