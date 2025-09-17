PAMPA ALMIRÓN FESTEJÓ SUS 80 AÑOS CON OBRAS, CONVENIOS Y SUEÑOS RENOVADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, a la intendente Gladys Piccilli y a toda la comunidad celebraron el acto central por el 80° aniversario de Pampa Almirón.

En la ocasión, se realizaron entregas a vecinos e instituciones a través de la Fundación Soy Chaco, se rubricaron convenios con Lotería Chaqueña y Vialidad Provincial, y se anunciaron nuevas obras para la localidad.

”Un pueblo que sigue creciendo”

En su discurso, Zdero destacó ayer la gestión de la intendente Piccilli y valoró el esfuerzo de toda la comunidad: “Estamos acá para acompañar, no solamente a una intendente, sino a todo un pueblo, para que Pampa Almirón siga creciendo y cada día esté más linda”.

El mandatario anunció la reparación conjunta del Registro Civil y obras de conectividad para el acceso a la ruta, además de resaltar los convenios firmados para la iluminación y refacción del playón deportivo y la ejecución de cuadras de enripiado en el barrio Esperanza.

Asimismo, remarcó el ejemplo de los pobladores: “Ese es el ejemplo que tenemos que tomar, un Chaco de oportunidades, que cuando le va bien al campo, nos va bien a todos. Vamos a ponernos de pie, porque somos la fortaleza del quebracho y la frescura del lapacho. Un pueblo que combina inmigrantes, criollos y originarios, y que demuestra tolerancia y respeto”.

Palabras de la intendente

La jefa comunal, Gladys Piccilli, repasó la historia de la localidad y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial: “Pampa Almirón es un pueblo que siempre quiso vivir mejor. Hoy vemos ese símbolo en la pavimentación de la ruta, en las obras de ripio y en la recuperación de nuestros espacios deportivos. Señor Gobernador, estamos enormemente agradecidos por pensar en nuestra gente y en su futuro”-manifestó en un tramo de su discurso.

Entregas y convenios

Durante el acto se concretaron entregas de elementos para instituciones y vecinos.

Además, se firmaron:

-Un convenio con Lotería Chaqueña para la iluminación y refacción eléctrica del playón deportivo municipal.

-Un convenio con la Dirección de Vialidad Provincial para la habilitación de cuadras de ripio en el barrio Esperanza.

Seguridad y recorrida de obras

Previo al acto, el Gobernador estuvo en la Comisaría local donde constató las obras de refacción, e hizo entrega de elementos y una motocicleta. Además, se habilitaron las refacciones integrales a nuevo del Centro de Salud de la localidad.

Acompañaron el acto autoridades provinciales, legislativas, municipales, intendentes, instituciones y vecinos de la zona.