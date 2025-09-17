DEPARTAMENTO ANTINARCÓTICOS METROPOLITANA: APREHENDIERON A UN HOMBRE CON COCAÍNA Y UN ARMA TUMBERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal Antinarcóticos tras patrullajes en el barrio Complejo de Malvinas. Se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Alrededor de las 20:15, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana realizaron un procedimiento en la avenida Malvinas Argentinas al 200, donde secuestraron cocaína, dinero en efectivo y un arma de fabricación casera.

Mientras patrullaban por el barrio Villa Marín, los agentes fueron alertados por un vecino anónimo sobre dos hombres que estarían comercializando estupefacientes en la vía pública, frente al complejo habitacional de Malvinas.

Al llegar al lugar y realizar tareas de vigilancia, observaron a dos sujetos con las características aportadas. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir: uno logró darse a la fuga y el otro fue capturado.

Se trataba de un hombre de 40 años que llevaba consigo una mochila que intentó descartar. Al revisarla, en presencia de un testigo, se constató que contenía 161 envoltorios con unos 20 gramos de cocaína, $7.520 en efectivo y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

Consultada la Fiscalía Antidrogas N°2, dispuso la aprehensión del detenido por infracción a la Ley 23.737. En tanto, por el hallazgo del arma casera, la Fiscalía de Investigación Penal N°6 ordenó notificarlo por infracción al artículo 189° bis del Código Penal.

