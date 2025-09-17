RESISTENCIA: SECUESTRAN DOS MOTOCICLETAS EN UNA INVESTIGACIÓN POR SUPUESTA ESTAFA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la Comisaría Primera, que incautó una Honda Wave 110 cc. y una Honda Twister 125 cc.

La investigación comenzó días atrás, cuando efectivos de la Primera interceptaron a un motociclista en un control rutinario y detectaron que el rodado presentaba base rebajada y numeración no original de fábrica. El hombre manifestó haberla adquirido de buena fe, entregando como parte de pago su Honda Wave 110 cc., color blanca, sin dominio. Como así también aportando las característica del sujeto.

A raíz de esto, se iniciaron averiguaciones y patrullajes virtuales en redes sociales, estableciéndose que el comprador habría utilizado la motocicleta Honda Wave y, además, entregado una Honda Twister 125 cc., color blanca, como medio de pago a un ciudadano de 49 años en el marco de una transacción por una vivienda en el asentamiento del barrio Las Flores.

Como resultado, los efectivos procedieron al secuestro formal de ambas motocicletas y trasladaron al hombre de 49 años hasta la unidad policial para las actuaciones correspondientes.

Consultada la Fiscalía en turno, dispuso que se recepcionen las declaraciones de las partes involucradas y que se inicien actuaciones por supuesta estafa, a fin de esclarecer el caso y dar con el supuesto autor.

