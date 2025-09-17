SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor NAHIARA VICTORIA BENITEZ, de 16 años, de 1,62 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello cabellos cortos de color rojo , ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestia de pantalon largo de color negro, zapatillas de color crema y remera blanca del colegio. Se le ha visto por última vez en Calle Obligado N° 272 Resistencia en fecha 16/09/2023.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado